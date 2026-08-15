Liora Nuclear Beam 今日價格

Liora Nuclear Beam ($BEAM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 $BEAM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $BEAM。

Liora Nuclear Beam 目前市值在 $ 28,561 排名第 #-，流通供應量為 999.90M $BEAM。過去 24 小時內，$BEAM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00872357，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$BEAM 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -1.79%。過去一天，總交易量達到 --。

Liora Nuclear Beam（$BEAM）市場資訊

市值 $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,898,762.702692 999,898,762.702692 999,898,762.702692

Liora Nuclear Beam 的目前市值為 $ 28.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$BEAM 的流通量為 999.90M，總供應量是 999898762.702692，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.56K。