LINEUP 價格 (MBS)
今天 LINEUP (MBS) 的實時價格爲 0.00301296 USD。目前其市值爲 $ 1.89M USD。MBS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LINEUP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- LINEUP 當天價格變化爲 -0.77%
- 其循環供應量爲 625.44M USD
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今天內，LINEUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，LINEUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004956831。
在過去60天內，LINEUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017047701。
在過去90天內，LINEUP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034053496796881665。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.77%
|30天
|$ -0.0004956831
|-16.45%
|60天
|$ +0.0017047701
|+56.58%
|90天
|$ -0.0034053496796881665
|-53.05%
LINEUP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.54%
-0.77%
+8.69%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn. LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master. Play in Three Modes: 1. Player vs Environment: Training mode played against the computer 2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users 3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users
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|1 MBS 兌換 VND
₫79.2860424
|1 MBS 兌換 AUD
A$0.0046098288
|1 MBS 兌換 GBP
￡0.0021994608
|1 MBS 兌換 EUR
€0.0025911456
|1 MBS 兌換 USD
$0.00301296
|1 MBS 兌換 MYR
RM0.0127749504
|1 MBS 兌換 TRY
₺0.1186503648
|1 MBS 兌換 JPY
¥0.436577904
|1 MBS 兌換 RUB
₽0.2370898224
|1 MBS 兌換 INR
₹0.2600787072
|1 MBS 兌換 IDR
Rp49.3927789824
|1 MBS 兌換 KRW
₩4.1216690208
|1 MBS 兌換 PHP
₱0.1711662576
|1 MBS 兌換 EGP
￡E.0.1509794256
|1 MBS 兌換 BRL
R$0.0164808912
|1 MBS 兌換 CAD
C$0.004067496
|1 MBS 兌換 BDT
৳0.3683042304
|1 MBS 兌換 NGN
₦4.6568008464
|1 MBS 兌換 UAH
₴0.1251282288
|1 MBS 兌換 VES
Bs0.30732192
|1 MBS 兌換 PKR
Rs0.853270272
|1 MBS 兌換 KZT
₸1.544292648
|1 MBS 兌換 THB
฿0.0981019776
|1 MBS 兌換 TWD
NT$0.0889727088
|1 MBS 兌換 AED
د.إ0.0110575632
|1 MBS 兌換 CHF
Fr0.0024404976
|1 MBS 兌換 HKD
HK$0.0236216064
|1 MBS 兌換 MAD
.د.م0.027417936
|1 MBS 兌換 MXN
$0.0570654624