LiNEAR Protocol LNR 圖標

LiNEAR Protocol LNR 價格 (LNR)

USD

LiNEAR Protocol LNR (LNR) 實時價格圖表

$0.00388003
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-9.60%(1D)

今天 LiNEAR Protocol LNR (LNR) 的價格

今天 LiNEAR Protocol LNR (LNR) 的實時價格爲 0.00388046 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LNR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LiNEAR Protocol LNR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.13K USD
- LiNEAR Protocol LNR 當天價格變化爲 -9.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LiNEAR Protocol LNR (LNR) 價格表現 USD

今天內，LiNEAR Protocol LNR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000416568291629837
在過去30天內，LiNEAR Protocol LNR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015014260
在過去60天內，LiNEAR Protocol LNR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003834592
在過去90天內，LiNEAR Protocol LNR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001777431427639788

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000416568291629837-9.69%
30天$ -0.0015014260-38.69%
60天$ +0.0003834592+9.88%
90天$ +0.001777431427639788+84.52%

LiNEAR Protocol LNR (LNR) 價格分析

LiNEAR Protocol LNR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00386675
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$ 0.00441641
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$ 0.116372
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+0.12%

-9.69%

-3.95%

LiNEAR Protocol LNR (LNR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 12.13K
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什麼是LiNEAR Protocol LNR (LNR)

LiNEAR Protocol is an omnichain liquidity staking/restaking platform and the largest DeFi protocol on NEAR.

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LiNEAR Protocol LNR (LNR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 LiNEAR Protocol LNR (LNR) 的其他問題

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LNR 兌換爲當地貨幣

1 LNR 兌換 AUD
A$0.006208736
1 LNR 兌換 GBP
0.0031431726
1 LNR 兌換 EUR
0.0037252416
1 LNR 兌換 USD
$0.00388046
1 LNR 兌換 MYR
RM0.0173456562
1 LNR 兌換 TRY
0.1382219852
1 LNR 兌換 JPY
¥0.6048084956
1 LNR 兌換 RUB
0.388046
1 LNR 兌換 INR
0.335853813
1 LNR 兌換 IDR
Rp63.6140881824
1 LNR 兌換 PHP
0.226812887
1 LNR 兌換 EGP
￡E.0.1951483334
1 LNR 兌換 BRL
R$0.0233991738
1 LNR 兌換 CAD
C$0.0055878624
1 LNR 兌換 BDT
0.4731444878
1 LNR 兌換 NGN
6.0255394834
1 LNR 兌換 UAH
0.1638718258
1 LNR 兌換 VES
Bs0.20954484
1 LNR 兌換 PKR
Rs1.0821050756
1 LNR 兌換 KZT
2.05858403
1 LNR 兌換 THB
฿0.132323686
1 LNR 兌換 TWD
NT$0.1270074558
1 LNR 兌換 CHF
Fr0.0035312186
1 LNR 兌換 HKD
HK$0.0301899788
1 LNR 兌換 MAD
.د.م0.0388822092