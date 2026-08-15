Linde xStock 今日價格

Linde xStock (LINX) 今日實時價格為 $ 444.02，過去 24 小時內變化了 5.59%。目前 LINX 兌 USD 的匯率為 $ 444.02 每 LINX。

Linde xStock 目前市值在 $ 236,540 排名第 #-，流通供應量為 532.72 LINX。過去 24 小時內，LINX 的交易價格在 $ 432.33（低點）和 $ 444.03（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 555.96，而歷史最低價為 $ 385.09。

短期表現方面，LINX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -10.16%。過去一天，總交易量達到 $ 452.33。

Linde xStock（LINX）市場資訊

市值 $ 236.54K$ 236.54K $ 236.54K 成交量（24H） $ 452.33$ 452.33 $ 452.33 完全稀釋市值 $ 106.08M$ 106.08M $ 106.08M 流通量 532.72 532.72 532.72 總供應量 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

Linde xStock 的目前市值為 $ 236.54K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 452.33。LINX 的流通量為 532.72，總供應量是 238916.6136339264，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 106.08M。