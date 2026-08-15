Limocoin Swap 今日價格

Limocoin Swap (LMCSWAP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.80%。目前 LMCSWAP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LMCSWAP。

Limocoin Swap 目前市值在 $ 506,685 排名第 #-，流通供應量為 1.18B LMCSWAP。過去 24 小時內，LMCSWAP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.97，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LMCSWAP 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 +4.12%。過去一天，總交易量達到 $ 393.26。

Limocoin Swap（LMCSWAP）市場資訊

市值 $ 506.69K$ 506.69K $ 506.69K 成交量（24H） $ 393.26$ 393.26 $ 393.26 完全稀釋市值 $ 711.42K$ 711.42K $ 711.42K 流通量 1.18B 1.18B 1.18B 總供應量 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623

Limocoin Swap 的目前市值為 $ 506.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 393.26。LMCSWAP 的流通量為 1.18B，總供應量是 1642506984.2623，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 711.42K。