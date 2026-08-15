LilyBux 今日價格

LilyBux (LILYBUX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 LILYBUX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LILYBUX。

LilyBux 目前市值在 $ 52,017 排名第 #-，流通供應量為 999.99M LILYBUX。過去 24 小時內，LILYBUX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LILYBUX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.73%。過去一天，總交易量達到 --。

LilyBux（LILYBUX）市場資訊

市值 $ 52.02K$ 52.02K $ 52.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 52.02K$ 52.02K $ 52.02K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,986,317.11513 999,986,317.11513 999,986,317.11513

LilyBux 的目前市值為 $ 52.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LILYBUX 的流通量為 999.99M，總供應量是 999986317.11513，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.02K。