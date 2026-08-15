Liluni 今日價格

Liluni (LILUNI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.80%。目前 LILUNI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LILUNI。

Liluni 目前市值在 $ 834,983 排名第 #-，流通供應量為 1.00B LILUNI。過去 24 小時內，LILUNI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00109756（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00506463，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LILUNI 在過去一小時內波動了 -3.20%，過去7 天內波動了 -23.14%。過去一天，總交易量達到 $ 220.21K。

Liluni（LILUNI）市場資訊

市值 $ 834.98K$ 834.98K $ 834.98K 成交量（24H） $ 220.21K$ 220.21K $ 220.21K 完全稀釋市值 $ 834.98K$ 834.98K $ 834.98K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Liluni 的目前市值為 $ 834.98K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 220.21K。LILUNI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 834.98K。