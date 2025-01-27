Lightning Protocol 圖標

Lightning Protocol 價格 (LIGHT)

USD

Lightning Protocol (LIGHT) 實時價格圖表

$0.00599454
$0.00599454$0.00599454
-5.10%(1D)

今天 Lightning Protocol (LIGHT) 的價格

今天 Lightning Protocol (LIGHT) 的實時價格爲 0.00599454 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LIGHT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lightning Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 338.08 USD
- Lightning Protocol 當天價格變化爲 -5.19%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Lightning Protocol (LIGHT) 價格表現 USD

今天內，Lightning Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000328686238617976
在過去30天內，Lightning Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014179113
在過去60天內，Lightning Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024255749
在過去90天內，Lightning Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.009873589324313952

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000328686238617976-5.19%
30天$ -0.0014179113-23.65%
60天$ -0.0024255749-40.46%
90天$ -0.009873589324313952-62.22%

Lightning Protocol (LIGHT) 價格分析

Lightning Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00597034
$ 0.00597034$ 0.00597034

$ 0.00634325
$ 0.00634325$ 0.00634325

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

+0.35%

-5.19%

-20.70%

Lightning Protocol (LIGHT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 338.08
$ 338.08$ 338.08

0.00
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什麼是Lightning Protocol (LIGHT)

The first fully deflationary elastic supply protocol which expands supply by 50% of the Tokens burnt through fees during each cycle.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Lightning Protocol (LIGHT) 資源

官網

大家還在問：關於 Lightning Protocol (LIGHT) 的其他問題

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LIGHT 兌換爲當地貨幣

1 LIGHT 兌換 AUD
A$0.0095313186
1 LIGHT 兌換 GBP
0.004795632
1 LIGHT 兌換 EUR
0.005694813
1 LIGHT 兌換 USD
$0.00599454
1 LIGHT 兌換 MYR
RM0.0261961398
1 LIGHT 兌換 TRY
0.2141249688
1 LIGHT 兌換 JPY
¥0.936047421
1 LIGHT 兌換 RUB
0.5888436642
1 LIGHT 兌換 INR
0.517928256
1 LIGHT 兌換 IDR
Rp96.6861154962
1 LIGHT 兌換 PHP
0.3502609722
1 LIGHT 兌換 EGP
￡E.0.301225635
1 LIGHT 兌換 BRL
R$0.0354876768
1 LIGHT 兌換 CAD
C$0.0085721922
1 LIGHT 兌換 BDT
0.7325927334
1 LIGHT 兌換 NGN
9.3372753402
1 LIGHT 兌換 UAH
0.25177068
1 LIGHT 兌換 VES
Bs0.33569424
1 LIGHT 兌換 PKR
Rs1.6743949128
1 LIGHT 兌換 KZT
3.1108065876
1 LIGHT 兌換 THB
฿0.2024955612
1 LIGHT 兌換 TWD
NT$0.1967408028
1 LIGHT 兌換 CHF
Fr0.005395086
1 LIGHT 兌換 HKD
HK$0.0466974666
1 LIGHT 兌換 MAD
.د.م0.0599454