Lift Dollar 圖標

Lift Dollar 價格 (USDL)

USD

Lift Dollar (USDL) 實時價格圖表

$0.996104
$0.996104$0.996104
-0.20%(1D)

今天 Lift Dollar (USDL) 的價格

今天 Lift Dollar (USDL) 的實時價格爲 0.996104 USD。目前其市值爲 $ 53.39M USD。USDL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lift Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.07M USD
- Lift Dollar 當天價格變化爲 -0.21%
- 其循環供應量爲 53.59M USD

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Lift Dollar (USDL) 價格表現 USD

今天內，Lift Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021619098609266
在過去30天內，Lift Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024871720
在過去60天內，Lift Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037090928
在過去90天內，Lift Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0021619098609266-0.21%
30天$ -0.0024871720-0.24%
60天$ -0.0037090928-0.37%
90天$ 0--

Lift Dollar (USDL) 價格分析

Lift Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.981894
$ 0.981894$ 0.981894

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

-0.17%

-0.21%

-0.62%

Lift Dollar (USDL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 53.39M
$ 53.39M$ 53.39M

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

53.59M
53.59M 53.59M

什麼是Lift Dollar (USDL)

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Lift Dollar (USDL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Lift Dollar (USDL) 的其他問題

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USDL 兌換爲當地貨幣

1 USDL 兌換 AUD
A$1.5937664
1 USDL 兌換 GBP
0.78692216
1 USDL 兌換 EUR
0.95625984
1 USDL 兌換 USD
$0.996104
1 USDL 兌換 MYR
RM4.482468
1 USDL 兌換 TRY
34.93336728
1 USDL 兌換 JPY
¥156.24887344
1 USDL 兌換 RUB
103.0469588
1 USDL 兌換 INR
84.75848936
1 USDL 兌換 IDR
Rp16,329.57115776
1 USDL 兌換 PHP
58.84982432
1 USDL 兌換 EGP
￡E.50.72161568
1 USDL 兌換 BRL
R$6.23561104
1 USDL 兌換 CAD
C$1.42442872
1 USDL 兌換 BDT
119.04438904
1 USDL 兌換 NGN
1,549.1409408
1 USDL 兌換 UAH
41.81644592
1 USDL 兌換 VES
Bs49.8052
1 USDL 兌換 PKR
Rs277.22570424
1 USDL 兌換 KZT
522.6059636
1 USDL 兌換 THB
฿34.40543216
1 USDL 兌換 TWD
NT$32.5227956
1 USDL 兌換 CHF
Fr0.88653256
1 USDL 兌換 HKD
HK$7.73972808
1 USDL 兌換 MAD
.د.م9.99092312