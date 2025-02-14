Lifinity 圖標

Lifinity 價格 (LFNTY)

USD

Lifinity (LFNTY) 實時價格圖表

$1.74
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+0.50%(1D)

今天 Lifinity (LFNTY) 的價格

今天 Lifinity (LFNTY) 的實時價格爲 1.74 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LFNTY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lifinity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.37K USD
- Lifinity 當天價格變化爲 +0.51%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Lifinity (LFNTY) 價格表現 USD

今天內，Lifinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00885164
在過去30天內，Lifinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7080762960
在過去60天內，Lifinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3696144540
在過去90天內，Lifinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8197385580609171

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00885164+0.51%
30天$ +0.7080762960+40.69%
60天$ +0.3696144540+21.24%
90天$ +0.8197385580609171+89.08%

Lifinity (LFNTY) 價格分析

Lifinity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.73
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$ 1.75
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$ 25.03
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-0.00%

+0.51%

-1.33%

Lifinity (LFNTY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 52.37K
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什麼是Lifinity (LFNTY)

The first proactive market maker on Solana, designed to improve capital efficiency and reduce impermanent loss

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Lifinity (LFNTY) 資源

官網

大家還在問：關於 Lifinity (LFNTY) 的其他問題

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LFNTY 兌換爲當地貨幣

1 LFNTY 兌換 AUD
A$2.7492
1 LFNTY 兌換 GBP
1.3746
1 LFNTY 兌換 EUR
1.653
1 LFNTY 兌換 USD
$1.74
1 LFNTY 兌換 MYR
RM7.7256
1 LFNTY 兌換 TRY
62.9706
1 LFNTY 兌換 JPY
¥265.8372
1 LFNTY 兌換 RUB
155.73
1 LFNTY 兌換 INR
150.9798
1 LFNTY 兌換 IDR
Rp28,064.5122
1 LFNTY 兌換 PHP
100.6416
1 LFNTY 兌換 EGP
￡E.88.0788
1 LFNTY 兌換 BRL
R$10.0224
1 LFNTY 兌換 CAD
C$2.4534
1 LFNTY 兌換 BDT
211.7406
1 LFNTY 兌換 NGN
2,620.4748
1 LFNTY 兌換 UAH
72.6972
1 LFNTY 兌換 VES
Bs106.14
1 LFNTY 兌換 PKR
Rs486.2952
1 LFNTY 兌換 KZT
870.435
1 LFNTY 兌換 THB
฿58.551
1 LFNTY 兌換 TWD
NT$56.8458
1 LFNTY 兌換 CHF
Fr1.566
1 LFNTY 兌換 HKD
HK$13.5372
1 LFNTY 兌換 MAD
.د.م17.3826