LIFI（LIFI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 最低價 $ 0.00860711$ 0.00860711 $ 0.00860711 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -7.94% 漲跌幅（7D） -7.94%

LIFI（LIFI）目前實時價格為 $0.00864007。過去 24 小時內，LIFI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LIFI 的歷史最高價為 $ 0.03303058，歷史最低價為 $ 0.00860711。

從短期表現來看，LIFI 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -7.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LIFI（LIFI）市場資訊

市值 $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K 流通量 7.50M 7.50M 7.50M 總供應量 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

LIFI 的目前市值為 $ 64.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIFI 的流通量為 7.50M，總供應量是 7500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 64.80K。