Life Crypto 今日價格

Life Crypto (LIFE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.56%。目前 LIFE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LIFE。

Life Crypto 目前市值在 $ 63,142 排名第 #-，流通供應量為 2.75B LIFE。過去 24 小時內，LIFE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02097488，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LIFE 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +26.14%。過去一天，總交易量達到 --。

Life Crypto（LIFE）市場資訊

市值 $ 63.14K$ 63.14K $ 63.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 66.32K$ 66.32K $ 66.32K 流通量 2.75B 2.75B 2.75B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Life Crypto 的目前市值為 $ 63.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIFE 的流通量為 2.75B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 66.32K。