Lido EarnUSD 今日價格

Lido EarnUSD (EARNUSD) 今日實時價格為 $ 1.024，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 EARNUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.024 每 EARNUSD。

Lido EarnUSD 目前市值在 $ 26,848,943 排名第 #-，流通供應量為 26.21M EARNUSD。過去 24 小時內，EARNUSD 的交易價格在 $ 1.021（低點）和 $ 1.026（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.65，而歷史最低價為 $ 0.981191。

短期表現方面，EARNUSD 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +0.13%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Lido EarnUSD（EARNUSD）市場資訊

市值 $ 26.85M$ 26.85M $ 26.85M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 26.85M$ 26.85M $ 26.85M 流通量 26.21M 26.21M 26.21M 總供應量 26,215,208.02040669 26,215,208.02040669 26,215,208.02040669

Lido EarnUSD 的目前市值為 $ 26.85M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。EARNUSD 的流通量為 26.21M，總供應量是 26215208.02040669，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.85M。