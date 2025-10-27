Libra Incentix（LIXX）價格資訊 (USD)

漲跌幅（1H） +0.47% 漲跌幅（1D） +18.62% 漲跌幅（7D） +26.99%

Libra Incentix（LIXX）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，LIXX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LIXX 的歷史最高價為 $ 0.00473475，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LIXX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.47%，過去 24 小時內變動為 +18.62%，過去 7 天內累計變動為 +26.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Libra Incentix（LIXX）市場資訊

市值 $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M 流通量 6.70B 6.70B 6.70B 總供應量 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Libra Incentix 的目前市值為 $ 1.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIXX 的流通量為 6.70B，總供應量是 15000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.05M。