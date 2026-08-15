Libertum 今日價格

Libertum (LBM) 今日實時價格為 $ 0.0010132，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LBM 兌 USD 的匯率為 $ 0.0010132 每 LBM。

Libertum 目前市值在 $ 58,695 排名第 #-，流通供應量為 57.93M LBM。過去 24 小時內，LBM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.160025，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LBM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -22.14%。過去一天，總交易量達到 $ 96.79。

Libertum（LBM）市場資訊

市值 $ 58.70K$ 58.70K $ 58.70K 成交量（24H） $ 96.79$ 96.79 $ 96.79 完全稀釋市值 $ 202.64K$ 202.64K $ 202.64K 流通量 57.93M 57.93M 57.93M 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Libertum 的目前市值為 $ 58.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 96.79。LBM 的流通量為 57.93M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 202.64K。