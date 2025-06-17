LFGSwap Finance 圖標

LFGSwap Finance 價格 (LFG)

USD

LFGSwap Finance (LFG) 實時價格圖表

$0.00002545
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-5.10%(1D)

今天 LFGSwap Finance (LFG) 的價格

今天 LFGSwap Finance (LFG) 的實時價格爲 0.00002539 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LFG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LFGSwap Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.78 USD
- LFGSwap Finance 當天價格變化爲 -5.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LFGSwap Finance (LFG) 價格表現 USD

今天內，LFGSwap Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，LFGSwap Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000110331
在過去60天內，LFGSwap Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000062361
在過去90天內，LFGSwap Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00001184016419763139

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.31%
30天$ -0.0000110331-43.45%
60天$ -0.0000062361-24.56%
90天$ -0.00001184016419763139-31.80%

LFGSwap Finance (LFG) 價格分析

LFGSwap Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00002517
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$ 0.00002697
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$ 0.082288
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-5.31%

-18.98%

LFGSwap Finance (LFG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.78
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什麼是LFGSwap Finance (LFG)

LFGSwap is a community-driven organization built to solve what might be called the “liquidity problem.” One could define this problem as the inability of disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way, and vice versa. While other solutions provide incrementally progressive advances toward solving the problem of liquidity, LFGSwap’s progress is intended to create a broader range of network effects. Rather than limiting itself to a single solution, LFGSwap intertwines many decentralized markets and instruments.

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LFGSwap Finance (LFG) 資源

官網

LFGSwap Finance（LFG）代幣經濟

了解 LFGSwap Finance（LFG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 LFG 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 LFGSwap Finance (LFG) 的其他問題

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LFG 兌換爲當地貨幣

1 LFG 兌換 VND
0.66813785
1 LFG 兌換 AUD
A$0.0000388467
1 LFG 兌換 GBP
0.0000187886
1 LFG 兌換 EUR
0.0000218354
1 LFG 兌換 USD
$0.00002539
1 LFG 兌換 MYR
RM0.0001076536
1 LFG 兌換 TRY
0.0010008738
1 LFG 兌換 JPY
¥0.0036876436
1 LFG 兌換 RUB
0.0019994625
1 LFG 兌換 INR
0.0021924265
1 LFG 兌換 IDR
Rp0.4162294416
1 LFG 兌換 KRW
0.0347807454
1 LFG 兌換 PHP
0.0014441832
1 LFG 兌換 EGP
￡E.0.0012740702
1 LFG 兌換 BRL
R$0.0001391372
1 LFG 兌換 CAD
C$0.0000342765
1 LFG 兌換 BDT
0.0031036736
1 LFG 兌換 NGN
0.0393032122
1 LFG 兌換 UAH
0.0010544467
1 LFG 兌換 VES
Bs0.00258978
1 LFG 兌換 PKR
Rs0.007190448
1 LFG 兌換 KZT
0.0130136445
1 LFG 兌換 THB
฿0.0008274601
1 LFG 兌換 TWD
NT$0.0007510362
1 LFG 兌換 AED
د.إ0.0000931813
1 LFG 兌換 CHF
Fr0.0000205659
1 LFG 兌換 HKD
HK$0.0001990576
1 LFG 兌換 MAD
.د.م0.000231049
1 LFG 兌換 MXN
$0.0004819022