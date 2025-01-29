LFG 價格 (@LFG)
今天 LFG (@LFG) 的實時價格爲 0.00315329 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。@LFG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LFG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.90K USD
- LFG 當天價格變化爲 +8.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00023665。
在過去30天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001092999。
在過去60天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002533504。
在過去90天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002694190216258477。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00023665
|+8.11%
|30天
|$ +0.0001092999
|+3.47%
|60天
|$ -0.0002533504
|-8.03%
|90天
|$ -0.0002694190216258477
|-7.87%
LFG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.44%
+8.11%
+2.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface
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|1 @LFG 兌換 AUD
A$0.005045264
|1 @LFG 兌換 GBP
￡0.002522632
|1 @LFG 兌換 EUR
€0.0030271584
|1 @LFG 兌換 USD
$0.00315329
|1 @LFG 兌換 MYR
RM0.0138429431
|1 @LFG 兌換 TRY
₺0.1127616504
|1 @LFG 兌換 JPY
¥0.4899266673
|1 @LFG 兌換 RUB
₽0.3107567295
|1 @LFG 兌換 INR
₹0.2729172495
|1 @LFG 兌換 IDR
Rp50.8595090087
|1 @LFG 兌換 PHP
₱0.1840575373
|1 @LFG 兌換 EGP
￡E.0.158295158
|1 @LFG 兌換 BRL
R$0.0184782794
|1 @LFG 兌換 CAD
C$0.0045407376
|1 @LFG 兌換 BDT
৳0.382809406
|1 @LFG 兌換 NGN
₦4.8963971791
|1 @LFG 兌換 UAH
₴0.1325012458
|1 @LFG 兌換 VES
Bs0.17973753
|1 @LFG 兌換 PKR
Rs0.8785696598
|1 @LFG 兌換 KZT
₸1.6279174954
|1 @LFG 兌換 THB
฿0.1064550704
|1 @LFG 兌換 TWD
NT$0.1034909778
|1 @LFG 兌換 CHF
Fr0.002837961
|1 @LFG 兌換 HKD
HK$0.0245641291
|1 @LFG 兌換 MAD
.د.م0.0315329