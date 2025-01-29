LFG 圖標

LFG 價格 (@LFG)

USD

LFG (@LFG) 實時價格圖表

$0.00276999
$0.00276999$0.00276999
-4.90%(1D)

今天 LFG (@LFG) 的價格

今天 LFG (@LFG) 的實時價格爲 0.00315329 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。@LFG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LFG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.90K USD
- LFG 當天價格變化爲 +8.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LFG (@LFG) 價格表現 USD

今天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00023665
在過去30天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001092999
在過去60天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002533504
在過去90天內，LFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002694190216258477

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00023665+8.11%
30天$ +0.0001092999+3.47%
60天$ -0.0002533504-8.03%
90天$ -0.0002694190216258477-7.87%

LFG (@LFG) 價格分析

LFG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00270281
$ 0.00270281$ 0.00270281

$ 0.00334372
$ 0.00334372$ 0.00334372

$ 0.184596
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-0.44%

+8.11%

+2.88%

LFG (@LFG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 52.90K
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什麼是LFG (@LFG)

What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface

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LFG (@LFG) 資源

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大家還在問：關於 LFG (@LFG) 的其他問題

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@LFG 兌換爲當地貨幣

1 @LFG 兌換 AUD
A$0.005045264
1 @LFG 兌換 GBP
0.002522632
1 @LFG 兌換 EUR
0.0030271584
1 @LFG 兌換 USD
$0.00315329
1 @LFG 兌換 MYR
RM0.0138429431
1 @LFG 兌換 TRY
0.1127616504
1 @LFG 兌換 JPY
¥0.4899266673
1 @LFG 兌換 RUB
0.3107567295
1 @LFG 兌換 INR
0.2729172495
1 @LFG 兌換 IDR
Rp50.8595090087
1 @LFG 兌換 PHP
0.1840575373
1 @LFG 兌換 EGP
￡E.0.158295158
1 @LFG 兌換 BRL
R$0.0184782794
1 @LFG 兌換 CAD
C$0.0045407376
1 @LFG 兌換 BDT
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1 @LFG 兌換 NGN
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1 @LFG 兌換 UAH
0.1325012458
1 @LFG 兌換 VES
Bs0.17973753
1 @LFG 兌換 PKR
Rs0.8785696598
1 @LFG 兌換 KZT
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1 @LFG 兌換 THB
฿0.1064550704
1 @LFG 兌換 TWD
NT$0.1034909778
1 @LFG 兌換 CHF
Fr0.002837961
1 @LFG 兌換 HKD
HK$0.0245641291
1 @LFG 兌換 MAD
.د.م0.0315329