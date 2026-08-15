LeverUp USD 今日價格

LeverUp USD (LVUSD) 今日實時價格為 $ 0.992441，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 LVUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.992441 每 LVUSD。

LeverUp USD 目前市值在 $ 1,386,681 排名第 #-，流通供應量為 1.40M LVUSD。過去 24 小時內，LVUSD 的交易價格在 $ 0.992402（低點）和 $ 0.998788（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.03，而歷史最低價為 $ 0.983678。

短期表現方面，LVUSD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.83%。過去一天，總交易量達到 $ 2.37K。

LeverUp USD（LVUSD）市場資訊

市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 成交量（24H） $ 2.37K$ 2.37K $ 2.37K 完全稀釋市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 流通量 1.40M 1.40M 1.40M 總供應量 1,397,315.594354 1,397,315.594354 1,397,315.594354

LeverUp USD 的目前市值為 $ 1.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.37K。LVUSD 的流通量為 1.40M，總供應量是 1397315.594354，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.39M。