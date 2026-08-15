LeverUp MON 今日價格

LeverUp MON (LVMON) 今日實時價格為 $ 0.0208136，過去 24 小時內變化了 2.39%。目前 LVMON 兌 USD 的匯率為 $ 0.0208136 每 LVMON。

LeverUp MON 目前市值在 $ 1,531,384 排名第 #-，流通供應量為 73.58M LVMON。過去 24 小時內，LVMON 的交易價格在 $ 0.02084483（低點）和 $ 0.02128384（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03797289，而歷史最低價為 $ 0.00134214。

短期表現方面，LVMON 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 -0.01%。過去一天，總交易量達到 $ 741.81。

LeverUp MON（LVMON）市場資訊

市值 $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M 成交量（24H） $ 741.81$ 741.81 $ 741.81 完全稀釋市值 $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M 流通量 73.58M 73.58M 73.58M 總供應量 73,576,685.57353154 73,576,685.57353154 73,576,685.57353154

LeverUp MON 的目前市值為 $ 1.53M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 741.81。LVMON 的流通量為 73.58M，總供應量是 73576685.57353154，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.53M。