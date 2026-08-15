LeverUp 今日價格

LeverUp (LV) 今日實時價格為 $ 0.053271，過去 24 小時內變化了 3.14%。目前 LV 兌 USD 的匯率為 $ 0.053271 每 LV。

LeverUp 目前市值在 $ 4,794,358 排名第 #-，流通供應量為 90.00M LV。過去 24 小時內，LV 的交易價格在 $ 0.053346（低點）和 $ 0.054885（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.075246，而歷史最低價為 $ 0.00246327。

短期表現方面，LV 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -0.23%。過去一天，總交易量達到 $ 759.02。

LeverUp（LV）市場資訊

市值 $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M 成交量（24H） $ 759.02$ 759.02 $ 759.02 完全稀釋市值 $ 53.27M$ 53.27M $ 53.27M 流通量 90.00M 90.00M 90.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LeverUp 的目前市值為 $ 4.79M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 759.02。LV 的流通量為 90.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 53.27M。