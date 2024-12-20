Leverj Gluon 圖標

Leverj Gluon 價格 (L2)

USD

Leverj Gluon (L2) 實時價格圖表

$0.00207658
$0.00207658$0.00207658
-0.30%(1D)

今天 Leverj Gluon (L2) 的價格

今天 Leverj Gluon (L2) 的實時價格爲 0.00207658 USD。目前其市值爲 $ 455.12K USD。L2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Leverj Gluon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 187.21 USD
- Leverj Gluon 當天價格變化爲 -0.37%
- 其循環供應量爲 219.17M USD

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Leverj Gluon (L2) 價格表現 USD

今天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002274540
在過去60天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003367498
在過去90天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.37%
30天$ -0.0002274540-10.95%
60天$ -0.0003367498-16.21%
90天$ 0--

Leverj Gluon (L2) 價格分析

Leverj Gluon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0020299
$ 0.0020299$ 0.0020299

$ 0.00269518
$ 0.00269518$ 0.00269518

$ 0.273661
$ 0.273661$ 0.273661

-0.63%

-0.37%

-7.00%

Leverj Gluon (L2) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 455.12K
$ 455.12K$ 455.12K

$ 187.21
$ 187.21$ 187.21

219.17M
219.17M 219.17M

什麼是Leverj Gluon (L2)

Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.

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Leverj Gluon (L2) 資源

官網

大家還在問：關於 Leverj Gluon (L2) 的其他問題

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L2 兌換爲當地貨幣

1 L2 兌換 AUD
A$0.0033017622
1 L2 兌換 GBP
0.0016404982
1 L2 兌換 EUR
0.0019935168
1 L2 兌換 USD
$0.00207658
1 L2 兌換 MYR
RM0.00934461
1 L2 兌換 TRY
0.0728671922
1 L2 兌換 JPY
¥0.327476666
1 L2 兌換 RUB
0.21596432
1 L2 兌換 INR
0.1767377238
1 L2 兌換 IDR
Rp34.0422896352
1 L2 兌換 PHP
0.1227051122
1 L2 兌換 EGP
￡E.0.1057186878
1 L2 兌換 BRL
R$0.0127294354
1 L2 兌換 CAD
C$0.0029695094
1 L2 兌換 BDT
0.2481720758
1 L2 兌換 NGN
3.2244926582
1 L2 兌換 UAH
0.0871748284
1 L2 兌換 VES
Bs0.103829
1 L2 兌換 PKR
Rs0.5779329798
1 L2 兌換 KZT
1.089477697
1 L2 兌換 THB
฿0.0718704338
1 L2 兌換 TWD
NT$0.067800337
1 L2 兌換 CHF
Fr0.0018481562
1 L2 兌換 HKD
HK$0.0161350266
1 L2 兌換 MAD
.د.م0.0208280974