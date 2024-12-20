Leverj Gluon 價格 (L2)
今天 Leverj Gluon (L2) 的實時價格爲 0.00207658 USD。目前其市值爲 $ 455.12K USD。L2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Leverj Gluon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 187.21 USD
- Leverj Gluon 當天價格變化爲 -0.37%
- 其循環供應量爲 219.17M USD
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今天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002274540。
在過去60天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003367498。
在過去90天內，Leverj Gluon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.37%
|30天
|$ -0.0002274540
|-10.95%
|60天
|$ -0.0003367498
|-16.21%
|90天
|$ 0
|--
Leverj Gluon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.63%
-0.37%
-7.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.
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|1 L2 兌換 AUD
A$0.0033017622
|1 L2 兌換 GBP
￡0.0016404982
|1 L2 兌換 EUR
€0.0019935168
|1 L2 兌換 USD
$0.00207658
|1 L2 兌換 MYR
RM0.00934461
|1 L2 兌換 TRY
₺0.0728671922
|1 L2 兌換 JPY
¥0.327476666
|1 L2 兌換 RUB
₽0.21596432
|1 L2 兌換 INR
₹0.1767377238
|1 L2 兌換 IDR
Rp34.0422896352
|1 L2 兌換 PHP
₱0.1227051122
|1 L2 兌換 EGP
￡E.0.1057186878
|1 L2 兌換 BRL
R$0.0127294354
|1 L2 兌換 CAD
C$0.0029695094
|1 L2 兌換 BDT
৳0.2481720758
|1 L2 兌換 NGN
₦3.2244926582
|1 L2 兌換 UAH
₴0.0871748284
|1 L2 兌換 VES
Bs0.103829
|1 L2 兌換 PKR
Rs0.5779329798
|1 L2 兌換 KZT
₸1.089477697
|1 L2 兌換 THB
฿0.0718704338
|1 L2 兌換 TWD
NT$0.067800337
|1 L2 兌換 CHF
Fr0.0018481562
|1 L2 兌換 HKD
HK$0.0161350266
|1 L2 兌換 MAD
.د.م0.0208280974