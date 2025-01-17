Leveraged frxETH 價格 (XFRXETH)
今天 Leveraged frxETH (XFRXETH) 的實時價格爲 0.952051 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XFRXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Leveraged frxETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Leveraged frxETH 當天價格變化爲 -0.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Leveraged frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026365295274777。
在過去30天內，Leveraged frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2324896165。
在過去60天內，Leveraged frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1422710740。
在過去90天內，Leveraged frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3330515865721415。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0026365295274777
|-0.27%
|30天
|$ -0.2324896165
|-24.41%
|60天
|$ +0.1422710740
|+14.94%
|90天
|$ +0.3330515865721415
|+53.80%
Leveraged frxETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.39%
-0.27%
+3.34%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The xfrxETH token, also called leveraged frxETH, is a decentralized, composable leveraged long frxETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. As the price of the reserve token varies, so too does the amount of base token a user may redeem for each of the stable and volatile tokens. The stable token is held fixed at a USD value of $1, so as the price of stETH in the reserve rises, the volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x — 4x though though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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|1 XFRXETH 兌換 AUD
A$1.5232816
|1 XFRXETH 兌換 GBP
￡0.77116131
|1 XFRXETH 兌換 EUR
€0.92348947
|1 XFRXETH 兌換 USD
$0.952051
|1 XFRXETH 兌換 MYR
RM4.2842295
|1 XFRXETH 兌換 TRY
₺33.72164642
|1 XFRXETH 兌換 JPY
¥147.78687673
|1 XFRXETH 兌換 RUB
₽98.17549912
|1 XFRXETH 兌換 INR
₹82.4476166
|1 XFRXETH 兌換 IDR
Rp15,607.39094544
|1 XFRXETH 兌換 PHP
₱55.78066809
|1 XFRXETH 兌換 EGP
￡E.47.9833704
|1 XFRXETH 兌換 BRL
R$5.75990855
|1 XFRXETH 兌換 CAD
C$1.36143293
|1 XFRXETH 兌換 BDT
৳115.75036058
|1 XFRXETH 兌換 NGN
₦1,482.94319913
|1 XFRXETH 兌換 UAH
₴40.15751118
|1 XFRXETH 兌換 VES
Bs51.410754
|1 XFRXETH 兌換 PKR
Rs265.63174951
|1 XFRXETH 兌換 KZT
₸505.0630555
|1 XFRXETH 兌換 THB
฿32.89336205
|1 XFRXETH 兌換 TWD
NT$31.33199841
|1 XFRXETH 兌換 CHF
Fr0.86636641
|1 XFRXETH 兌換 HKD
HK$7.40695678
|1 XFRXETH 兌換 MAD
.د.م9.56811255