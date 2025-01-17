Level Governance 價格 (LGO)
今天 Level Governance (LGO) 的實時價格爲 87,896 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LGO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Level Governance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.20 USD
- Level Governance 當天價格變化爲 +0.57%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Level Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +498.96。
在過去30天內，Level Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15,601.1884160000。
在過去60天內，Level Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -16,445.9480824000。
在過去90天內，Level Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,177.63873264473。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +498.96
|+0.57%
|30天
|$ -15,601.1884160000
|-17.74%
|60天
|$ -16,445.9480824000
|-18.71%
|90天
|$ +2,177.63873264473
|+2.54%
Level Governance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.37%
+0.57%
-16.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.
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|1 LGO 兌換 AUD
A$140,633.6
|1 LGO 兌換 GBP
￡71,195.76
|1 LGO 兌換 EUR
€85,259.12
|1 LGO 兌換 USD
$87,896
|1 LGO 兌換 MYR
RM395,532
|1 LGO 兌換 TRY
₺3,113,276.32
|1 LGO 兌換 JPY
¥13,644,096.08
|1 LGO 兌換 RUB
₽9,063,835.52
|1 LGO 兌換 INR
₹7,611,793.6
|1 LGO 兌換 IDR
Rp1,440,917,802.24
|1 LGO 兌換 PHP
₱5,149,826.64
|1 LGO 兌換 EGP
￡E.4,429,958.4
|1 LGO 兌換 BRL
R$531,770.8
|1 LGO 兌換 CAD
C$125,691.28
|1 LGO 兌換 BDT
৳10,686,395.68
|1 LGO 兌換 NGN
₦136,909,446.48
|1 LGO 兌換 UAH
₴3,707,453.28
|1 LGO 兌換 VES
Bs4,746,384
|1 LGO 兌換 PKR
Rs24,523,862.96
|1 LGO 兌換 KZT
₸46,628,828
|1 LGO 兌換 THB
฿3,036,806.8
|1 LGO 兌換 TWD
NT$2,892,657.36
|1 LGO 兌換 CHF
Fr79,985.36
|1 LGO 兌換 HKD
HK$683,830.88
|1 LGO 兌換 MAD
.د.م883,354.8