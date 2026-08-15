LEON AI 今日價格

LEON AI (LEON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.11%。目前 LEON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LEON。

LEON AI 目前市值在 $ 20,507 排名第 #-，流通供應量為 999.84M LEON。過去 24 小時內，LEON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00127863，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LEON 在過去一小時內波動了 +0.83%，過去7 天內波動了 -30.32%。過去一天，總交易量達到 --。

LEON AI（LEON）市場資訊

市值 $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,844,014.3291306 999,844,014.3291306 999,844,014.3291306

LEON AI 的目前市值為 $ 20.51K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LEON 的流通量為 999.84M，總供應量是 999844014.3291306，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.51K。