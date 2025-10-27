Lenny（LENNY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -4.90% 漲跌幅（1D） -8.60% 漲跌幅（7D） -40.92% 漲跌幅（7D） -40.92%

Lenny（LENNY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，LENNY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LENNY 的歷史最高價為 $ 0.00220577，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LENNY 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.90%，過去 24 小時內變動為 -8.60%，過去 7 天內累計變動為 -40.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lenny（LENNY）市場資訊

市值 $ 509.91K$ 509.91K $ 509.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 509.91K$ 509.91K $ 509.91K 流通量 961.54M 961.54M 961.54M 總供應量 961,542,699.53865 961,542,699.53865 961,542,699.53865

Lenny 的目前市值為 $ 509.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LENNY 的流通量為 961.54M，總供應量是 961542699.53865，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 509.91K。