Lenfi 價格 (LENFI)

USD

Lenfi (LENFI) 實時價格圖表

$1.64
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-6.70%(1D)

今天 Lenfi (LENFI) 的價格

今天 Lenfi (LENFI) 的實時價格爲 1.64 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LENFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lenfi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.38K USD
- Lenfi 當天價格變化爲 -7.12%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Lenfi (LENFI) 價格表現 USD

今天內，Lenfi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.126125351280345
在過去30天內，Lenfi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2123267000
在過去60天內，Lenfi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7749575640
在過去90天內，Lenfi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1804652622738968

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.126125351280345-7.12%
30天$ -0.2123267000-12.94%
60天$ -0.7749575640-47.25%
90天$ +1.1804652622738968+256.88%

Lenfi (LENFI) 價格分析

Lenfi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.62
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$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 5.68
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+1.59%

-7.12%

-12.39%

Lenfi (LENFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 69.38K
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什麼是Lenfi (LENFI)

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Lenfi (LENFI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Lenfi (LENFI) 的其他問題

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LENFI 兌換爲當地貨幣

1 LENFI 兌換 AUD
A$2.6076
1 LENFI 兌換 GBP
1.3284
1 LENFI 兌換 EUR
1.5744
1 LENFI 兌換 USD
$1.64
1 LENFI 兌換 MYR
RM7.2816
1 LENFI 兌換 TRY
58.466
1 LENFI 兌換 JPY
¥256.6436
1 LENFI 兌換 RUB
162.7536
1 LENFI 兌換 INR
141.8272
1 LENFI 兌換 IDR
Rp26,885.2416
1 LENFI 兌換 PHP
96.1532
1 LENFI 兌換 EGP
￡E.82.5084
1 LENFI 兌換 BRL
R$9.7416
1 LENFI 兌換 CAD
C$2.3452
1 LENFI 兌換 BDT
200.0144
1 LENFI 兌換 NGN
2,554.5132
1 LENFI 兌換 UAH
68.88
1 LENFI 兌換 VES
Bs90.2
1 LENFI 兌換 PKR
Rs457.1992
1 LENFI 兌換 KZT
854.604
1 LENFI 兌換 THB
฿55.6616
1 LENFI 兌換 TWD
NT$53.71
1 LENFI 兌換 CHF
Fr1.476
1 LENFI 兌換 HKD
HK$12.7592
1 LENFI 兌換 MAD
.د.م16.3672