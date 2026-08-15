lemonbob 今日價格

lemonbob (LEMONBOB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 26.96%。目前 LEMONBOB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LEMONBOB。

lemonbob 目前市值在 $ 34,455 排名第 #-，流通供應量為 957.66M LEMONBOB。過去 24 小時內，LEMONBOB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LEMONBOB 在過去一小時內波動了 +0.93%，過去7 天內波動了 -51.07%。過去一天，總交易量達到 --。

lemonbob（LEMONBOB）市場資訊

市值 $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K 流通量 957.66M 957.66M 957.66M 總供應量 957,662,252.937199 957,662,252.937199 957,662,252.937199

lemonbob 的目前市值為 $ 34.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LEMONBOB 的流通量為 957.66M，總供應量是 957662252.937199，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.46K。