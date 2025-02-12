Legion 圖標

Legion 價格 (LEGION)

USD

Legion (LEGION) 實時價格圖表

$0.00076264
$0.00076264$0.00076264
+271.40%(1D)

今天 Legion (LEGION) 的價格

今天 Legion (LEGION) 的實時價格爲 0.00076264 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LEGION 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Legion 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.03 USD
- Legion 當天價格變化爲 +271.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Legion (LEGION) 價格表現 USD

今天內，Legion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005573
在過去30天內，Legion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014572159
在過去60天內，Legion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004230845
在過去90天內，Legion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001144920558088726

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0005573+271.41%
30天$ +0.0014572159+191.08%
60天$ -0.0004230845-55.47%
90天$ -0.001144920558088726-60.02%

Legion (LEGION) 價格分析

Legion 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00020513
$ 0.00020513$ 0.00020513

$ 0.00077191
$ 0.00077191$ 0.00077191

$ 0.03267991
$ 0.03267991$ 0.03267991

--

+271.41%

+155.11%

Legion (LEGION) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.03
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什麼是Legion (LEGION)

Legion is an investment and OTC DeFi platform for retail. We provide everyone access to early-stage investments in top Web3 projects and an open OTC marketplace.

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Legion (LEGION) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Legion (LEGION) 的其他問題

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LEGION 兌換爲當地貨幣

1 LEGION 兌換 AUD
A$0.0012049712
1 LEGION 兌換 GBP
0.000610112
1 LEGION 兌換 EUR
0.0007321344
1 LEGION 兌換 USD
$0.00076264
1 LEGION 兌換 MYR
RM0.0034013744
1 LEGION 兌換 TRY
0.0274855456
1 LEGION 兌換 JPY
¥0.1161805776
1 LEGION 兌換 RUB
0.0731142968
1 LEGION 兌換 INR
0.0661742728
1 LEGION 兌換 IDR
Rp12.5022930816
1 LEGION 兌換 PHP
0.0443398896
1 LEGION 兌換 EGP
￡E.0.038475188
1 LEGION 兌換 BRL
R$0.0043928064
1 LEGION 兌換 CAD
C$0.0010905752
1 LEGION 兌換 BDT
0.0926302544
1 LEGION 兌換 NGN
1.14338802
1 LEGION 兌換 UAH
0.0317944616
1 LEGION 兌換 VES
Bs0.0457584
1 LEGION 兌換 PKR
Rs0.2127841864
1 LEGION 兌換 KZT
0.3859492248
1 LEGION 兌換 THB
฿0.0259983976
1 LEGION 兌換 TWD
NT$0.0250450976
1 LEGION 兌換 CHF
Fr0.0006940024
1 LEGION 兌換 HKD
HK$0.0059409656
1 LEGION 兌換 MAD
.د.م0.0076492792