今天 Legia Warsaw Fan Token (LEG) 的價格

今天 Legia Warsaw Fan Token (LEG) 的實時價格爲 0.292814 USD。目前其市值爲 $ 270.98K USD。LEG 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Legia Warsaw Fan Token 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 33.52 USD

- Legia Warsaw Fan Token 當天價格變化爲 -1.50%

- 其循環供應量爲 930.96K USD

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