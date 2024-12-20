Legia Warsaw Fan Token 圖標

Legia Warsaw Fan Token 價格 (LEG)

USD

Legia Warsaw Fan Token (LEG) 實時價格圖表

$0.292814
$0.292814$0.292814
-1.50%(1D)

今天 Legia Warsaw Fan Token (LEG) 的價格

今天 Legia Warsaw Fan Token (LEG) 的實時價格爲 0.292814 USD。目前其市值爲 $ 270.98K USD。LEG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Legia Warsaw Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 33.52 USD
- Legia Warsaw Fan Token 當天價格變化爲 -1.50%
- 其循環供應量爲 930.96K USD

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Legia Warsaw Fan Token (LEG) 價格表現 USD

今天內，Legia Warsaw Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044632357176776
在過去30天內，Legia Warsaw Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1523148152
在過去60天內，Legia Warsaw Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0978699756
在過去90天內，Legia Warsaw Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.09935554774228368

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0044632357176776-1.50%
30天$ +0.1523148152+52.02%
60天$ +0.0978699756+33.42%
90天$ +0.09935554774228368+51.36%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) 價格分析

Legia Warsaw Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.288683
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$ 0.297759
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$ 4.19
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+0.60%

-1.50%

+2.38%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 270.98K
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$ 33.52
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930.96K
930.96K 930.96K

什麼是Legia Warsaw Fan Token (LEG)

The official Fan Token of Legia Warsaw

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Legia Warsaw Fan Token (LEG) 資源

官網

大家還在問：關於 Legia Warsaw Fan Token (LEG) 的其他問題

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LEG 兌換爲當地貨幣

1 LEG 兌換 AUD
A$0.46557426
1 LEG 兌換 GBP
0.23132306
1 LEG 兌換 EUR
0.28110144
1 LEG 兌換 USD
$0.292814
1 LEG 兌換 MYR
RM1.317663
1 LEG 兌換 TRY
10.27484326
1 LEG 兌換 JPY
¥46.1767678
1 LEG 兌換 RUB
30.452656
1 LEG 兌換 INR
24.92139954
1 LEG 兌換 IDR
Rp4,800.22874016
1 LEG 兌換 PHP
17.30237926
1 LEG 兌換 EGP
￡E.14.90716074
1 LEG 兌換 BRL
R$1.79494982
1 LEG 兌換 CAD
C$0.41872402
1 LEG 兌換 BDT
34.99420114
1 LEG 兌換 NGN
454.67865106
1 LEG 兌換 UAH
12.29233172
1 LEG 兌換 VES
Bs14.6407
1 LEG 兌換 PKR
Rs81.49306434
1 LEG 兌換 KZT
153.6248651
1 LEG 兌換 THB
฿10.13429254
1 LEG 兌換 TWD
NT$9.5603771
1 LEG 兌換 CHF
Fr0.26060446
1 LEG 兌換 HKD
HK$2.27516478
1 LEG 兌換 MAD
.د.م2.93692442