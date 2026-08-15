Legends of Elysium 今日價格

Legends of Elysium (LOE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LOE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOE。

Legends of Elysium 目前市值在 $ 13,870.47 排名第 #-，流通供應量為 109.32M LOE。過去 24 小時內，LOE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.211191，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOE 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -15.30%。過去一天，總交易量達到 $ 5.48。

Legends of Elysium（LOE）市場資訊

市值 $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K 成交量（24H） $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 完全稀釋市值 $ 25.25K$ 25.25K $ 25.25K 流通量 109.32M 109.32M 109.32M 總供應量 199,000,000.0 199,000,000.0 199,000,000.0

Legends of Elysium 的目前市值為 $ 13.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.48。LOE 的流通量為 109.32M，總供應量是 199000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.25K。