Legend of Arcadia（ARCA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01163374 $ 0.01163374 $ 0.01163374 24H最低價 $ 0.01182179 $ 0.01182179 $ 0.01182179 24H最高價 24H最低價 $ 0.01163374$ 0.01163374 $ 0.01163374 24H最高價 $ 0.01182179$ 0.01182179 $ 0.01182179 歷史最高 $ 0.089965$ 0.089965 $ 0.089965 最低價 $ 0.0104858$ 0.0104858 $ 0.0104858 漲跌幅（1H） +0.08% 漲跌幅（1D） +0.57% 漲跌幅（7D） -0.03% 漲跌幅（7D） -0.03%

Legend of Arcadia（ARCA）目前實時價格為 $0.01176216。過去 24 小時內，ARCA 的交易價格在 $ 0.01163374 至 $ 0.01182179 之間波動，市場活躍度顯著。ARCA 的歷史最高價為 $ 0.089965，歷史最低價為 $ 0.0104858。

從短期表現來看，ARCA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 +0.57%，過去 7 天內累計變動為 -0.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Legend of Arcadia（ARCA）市場資訊

市值 $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.77M$ 11.77M $ 11.77M 流通量 277.33M 277.33M 277.33M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Legend of Arcadia 的目前市值為 $ 3.26M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ARCA 的流通量為 277.33M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.77M。