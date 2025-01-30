Legacy ICHI 圖標

Legacy ICHI 價格 (ICHI)

USD

Legacy ICHI (ICHI) 實時價格圖表

$0.653143
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+3.70%(1D)

今天 Legacy ICHI (ICHI) 的價格

今天 Legacy ICHI (ICHI) 的實時價格爲 0.652498 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ICHI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Legacy ICHI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13K USD
- Legacy ICHI 當天價格變化爲 +3.68%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Legacy ICHI (ICHI) 價格表現 USD

今天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02314608
在過去30天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0509553958
在過去60天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2901077882
在過去90天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2816504337692993

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.02314608+3.68%
30天$ -0.0509553958-7.80%
60天$ -0.2901077882-44.46%
90天$ -0.2816504337692993-30.15%

Legacy ICHI (ICHI) 價格分析

Legacy ICHI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.622056
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$ 0.655091
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$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

-0.13%

+3.68%

+0.17%

Legacy ICHI (ICHI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.13K
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什麼是Legacy ICHI (ICHI)

ICHI is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) that gives crypto projects the tools they need to participate in DeFi more efficiently. ICHI creates products that allow a project to develop its own stable asset (backed by its community’s token), and its own liquidity programs that turn Total Value Locked into Protocol Owned Liquidity.

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Legacy ICHI (ICHI) 資源

官網

大家還在問：關於 Legacy ICHI (ICHI) 的其他問題

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ICHI 兌換爲當地貨幣

1 ICHI 兌換 AUD
A$1.0439968
1 ICHI 兌換 GBP
0.5219984
1 ICHI 兌換 EUR
0.62639808
1 ICHI 兌換 USD
$0.652498
1 ICHI 兌換 MYR
RM2.86446622
1 ICHI 兌換 TRY
23.33985346
1 ICHI 兌換 JPY
¥100.5825667
1 ICHI 兌換 RUB
64.05572866
1 ICHI 兌換 INR
56.5063268
1 ICHI 兌換 IDR
Rp10,524.15981694
1 ICHI 兌換 PHP
38.06020834
1 ICHI 兌換 EGP
￡E.32.76844956
1 ICHI 兌換 BRL
R$3.85626318
1 ICHI 兌換 CAD
C$0.93959712
1 ICHI 兌換 BDT
79.51993126
1 ICHI 兌換 NGN
1,008.49438382
1 ICHI 兌換 UAH
27.24831648
1 ICHI 兌換 VES
Bs37.192386
1 ICHI 兌換 PKR
Rs181.90339244
1 ICHI 兌換 KZT
338.2549632
1 ICHI 兌換 THB
฿21.9891826
1 ICHI 兌換 TWD
NT$21.41498436
1 ICHI 兌換 CHF
Fr0.5872482
1 ICHI 兌換 HKD
HK$5.08295942
1 ICHI 兌換 MAD
.د.م6.53802996