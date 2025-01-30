Legacy ICHI 價格 (ICHI)
今天 Legacy ICHI (ICHI) 的實時價格爲 0.652498 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ICHI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Legacy ICHI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13K USD
- Legacy ICHI 當天價格變化爲 +3.68%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02314608。
在過去30天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0509553958。
在過去60天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2901077882。
在過去90天內，Legacy ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2816504337692993。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02314608
|+3.68%
|30天
|$ -0.0509553958
|-7.80%
|60天
|$ -0.2901077882
|-44.46%
|90天
|$ -0.2816504337692993
|-30.15%
Legacy ICHI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.13%
+3.68%
+0.17%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ICHI is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) that gives crypto projects the tools they need to participate in DeFi more efficiently. ICHI creates products that allow a project to develop its own stable asset (backed by its community’s token), and its own liquidity programs that turn Total Value Locked into Protocol Owned Liquidity.
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|1 ICHI 兌換 AUD
A$1.0439968
|1 ICHI 兌換 GBP
￡0.5219984
|1 ICHI 兌換 EUR
€0.62639808
|1 ICHI 兌換 USD
$0.652498
|1 ICHI 兌換 MYR
RM2.86446622
|1 ICHI 兌換 TRY
₺23.33985346
|1 ICHI 兌換 JPY
¥100.5825667
|1 ICHI 兌換 RUB
₽64.05572866
|1 ICHI 兌換 INR
₹56.5063268
|1 ICHI 兌換 IDR
Rp10,524.15981694
|1 ICHI 兌換 PHP
₱38.06020834
|1 ICHI 兌換 EGP
￡E.32.76844956
|1 ICHI 兌換 BRL
R$3.85626318
|1 ICHI 兌換 CAD
C$0.93959712
|1 ICHI 兌換 BDT
৳79.51993126
|1 ICHI 兌換 NGN
₦1,008.49438382
|1 ICHI 兌換 UAH
₴27.24831648
|1 ICHI 兌換 VES
Bs37.192386
|1 ICHI 兌換 PKR
Rs181.90339244
|1 ICHI 兌換 KZT
₸338.2549632
|1 ICHI 兌換 THB
฿21.9891826
|1 ICHI 兌換 TWD
NT$21.41498436
|1 ICHI 兌換 CHF
Fr0.5872482
|1 ICHI 兌換 HKD
HK$5.08295942
|1 ICHI 兌換 MAD
.د.م6.53802996