Legacy Frax Dollar 價格 (FRAX)
今天 Legacy Frax Dollar (FRAX) 的實時價格爲 0.999819 USD。目前其市值爲 $ 315.16M USD。FRAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Legacy Frax Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Legacy Frax Dollar 當天價格變化爲 +0.01%
- 其循環供應量爲 314.90M USD
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今天內，Legacy Frax Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010257。
在過去30天內，Legacy Frax Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014274415。
在過去60天內，Legacy Frax Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008473466。
在過去90天內，Legacy Frax Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031058375408093。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010257
|+0.01%
|30天
|$ -0.0014274415
|-0.14%
|60天
|$ +0.0008473466
|+0.08%
|90天
|$ +0.0031058375408093
|+0.31%
Legacy Frax Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
+0.01%
+0.02%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The first fractional-algorithmic stablecoin
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|1 FRAX 兌換 VND
₫26,310.236985
|1 FRAX 兌換 AUD
A$1.53972126
|1 FRAX 兌換 GBP
￡0.72986787
|1 FRAX 兌換 EUR
€0.86984253
|1 FRAX 兌換 USD
$0.999819
|1 FRAX 兌換 MYR
RM4.23923256
|1 FRAX 兌換 TRY
₺39.12291747
|1 FRAX 兌換 JPY
¥143.83396134
|1 FRAX 兌換 RUB
₽78.95570643
|1 FRAX 兌換 INR
₹85.6844883
|1 FRAX 兌換 IDR
Rp16,390.47278736
|1 FRAX 兌換 KRW
₩1,377.16068879
|1 FRAX 兌換 PHP
₱55.6899183
|1 FRAX 兌換 EGP
￡E.49.65101154
|1 FRAX 兌換 BRL
R$5.62898097
|1 FRAX 兌換 CAD
C$1.36975203
|1 FRAX 兌換 BDT
৳122.21787456
|1 FRAX 兌換 NGN
₦1,581.98360913
|1 FRAX 兌換 UAH
₴41.54247945
|1 FRAX 兌換 VES
Bs95.982624
|1 FRAX 兌換 PKR
Rs281.23908651
|1 FRAX 兌換 KZT
₸512.19727551
|1 FRAX 兌換 THB
฿32.62409397
|1 FRAX 兌換 TWD
NT$29.99457
|1 FRAX 兌換 AED
د.إ3.66933573
|1 FRAX 兌換 CHF
Fr0.81985158
|1 FRAX 兌換 HKD
HK$7.83858096
|1 FRAX 兌換 MAD
.د.م9.18833661
|1 FRAX 兌換 MXN
$19.24651575