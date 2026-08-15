Ledger Realms 今日價格

Ledger Realms (LR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.07%。目前 LR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LR。

Ledger Realms 目前市值在 $ 214,601 排名第 #-，流通供應量為 790.61M LR。過去 24 小時內，LR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LR 在過去一小時內波動了 -4.69%，過去7 天內波動了 -27.15%。過去一天，總交易量達到 $ 6.09K。

Ledger Realms（LR）市場資訊

市值 $ 214.60K$ 214.60K $ 214.60K 成交量（24H） $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K 完全稀釋市值 $ 266.97K$ 266.97K $ 266.97K 流通量 790.61M 790.61M 790.61M 總供應量 983,549,859.122222 983,549,859.122222 983,549,859.122222

Ledger Realms 的目前市值為 $ 214.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.09K。LR 的流通量為 790.61M，總供應量是 983549859.122222，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 266.97K。