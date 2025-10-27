League of Kingdoms（LOKA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.113 24H最高價 $ 0.1161 歷史最高 $ 5.37 最低價 $ 0.04425999 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.52% 漲跌幅（7D） -8.16%

League of Kingdoms（LOKA）目前實時價格為 $0.113601。過去 24 小時內，LOKA 的交易價格在 $ 0.113 至 $ 0.1161 之間波動，市場活躍度顯著。LOKA 的歷史最高價為 $ 5.37，歷史最低價為 $ 0.04425999。

從短期表現來看，LOKA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.52%，過去 7 天內累計變動為 -8.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

League of Kingdoms（LOKA）市場資訊

市值 $ 5.17M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 56.80M 流通量 45.55M 總供應量 500,000,000.0

League of Kingdoms 的目前市值為 $ 5.17M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOKA 的流通量為 45.55M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.80M。