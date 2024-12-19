LEA AI 圖標

LEA AI 價格 (LEA)

USD

LEA AI (LEA) 實時價格圖表

$0.00200093
$0.00200093$0.00200093
-21.10%(1D)

今天 LEA AI (LEA) 的價格

今天 LEA AI (LEA) 的實時價格爲 0.00200093 USD。目前其市值爲 $ 2.00M USD。LEA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LEA AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 662.16K USD
- LEA AI 當天價格變化爲 -21.15%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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LEA AI (LEA) 價格表現 USD

今天內，LEA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000536883408280822
在過去30天內，LEA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，LEA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，LEA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000536883408280822-21.15%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

LEA AI (LEA) 價格分析

LEA AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00164732
$ 0.00164732$ 0.00164732

$ 0.00266868
$ 0.00266868$ 0.00266868

$ 0.01018484
$ 0.01018484$ 0.01018484

+9.95%

-21.15%

-32.14%

LEA AI (LEA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 662.16K
$ 662.16K$ 662.16K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是LEA AI (LEA)

LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.

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LEA AI (LEA) 資源

官網

大家還在問：關於 LEA AI (LEA) 的其他問題

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LEA 兌換爲當地貨幣

1 LEA 兌換 AUD
A$0.003201488
1 LEA 兌換 GBP
0.0015807347
1 LEA 兌換 EUR
0.0019208928
1 LEA 兌換 USD
$0.00200093
1 LEA 兌換 MYR
RM0.009004185
1 LEA 兌換 TRY
0.0701726151
1 LEA 兌換 JPY
¥0.3137658333
1 LEA 兌換 RUB
0.2069761992
1 LEA 兌換 INR
0.1702591337
1 LEA 兌換 IDR
Rp32.8021258992
1 LEA 兌換 PHP
0.1182349537
1 LEA 兌換 EGP
￡E.0.1018873556
1 LEA 兌換 BRL
R$0.0125058125
1 LEA 兌換 CAD
C$0.0028613299
1 LEA 兌換 BDT
0.2391311443
1 LEA 兌換 NGN
3.111846336
1 LEA 兌換 UAH
0.0839990414
1 LEA 兌換 VES
Bs0.1000465
1 LEA 兌換 PKR
Rs0.5568788283
1 LEA 兌換 KZT
1.0497879245
1 LEA 兌換 THB
฿0.0691121222
1 LEA 兌換 TWD
NT$0.0653503738
1 LEA 兌換 CHF
Fr0.0017808277
1 LEA 兌換 HKD
HK$0.0155472261
1 LEA 兌換 MAD
.د.م0.0200693279