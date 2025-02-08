LBK 價格 (LBK)
今天 LBK (LBK) 的實時價格爲 0.01906358 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LBK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LBK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.23M USD
- LBK 當天價格變化爲 -0.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，LBK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，LBK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0064655351。
在過去60天內，LBK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0127017468。
在過去90天內，LBK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.009249556563889068。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.11%
|30天
|$ +0.0064655351
|+33.92%
|60天
|$ +0.0127017468
|+66.63%
|90天
|$ +0.009249556563889068
|+94.25%
LBK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.76%
-0.11%
-18.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LBank ganna release its own exchange token "LBK" on August 1, 2019, with a total circulation of 2 billion, which will never be issued additionally. The initial issue includes 3 rounds, with a total number of 1.2 billion LBK. Currently, the LBK token is a decentralized blockchain digital asset based on Ethereum, which is a standard token based on the Ethereum ERC20 protocol. In the future, LBK will benefit from the blockchain technology and digital financial operation capabilities of LBank, and combined with the community-based autonomy concept, mapped to the emerging blockchain network that is in line with LBK's financial ecology, for free circulation and credibility. exchange.
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|1 LBK 兌換 AUD
A$0.0303110922
|1 LBK 兌換 GBP
￡0.015250864
|1 LBK 兌換 EUR
€0.0183010368
|1 LBK 兌換 USD
$0.01906358
|1 LBK 兌換 MYR
RM0.0846422952
|1 LBK 兌換 TRY
₺0.6859076084
|1 LBK 兌換 JPY
¥2.8856541046
|1 LBK 兌換 RUB
₽1.8537425192
|1 LBK 兌換 INR
₹1.6739729598
|1 LBK 兌換 IDR
Rp312.5176549152
|1 LBK 兌換 PHP
₱1.1081659054
|1 LBK 兌換 EGP
￡E.0.9587074382
|1 LBK 兌換 BRL
R$0.1101874924
|1 LBK 兌換 CAD
C$0.0272609194
|1 LBK 兌換 BDT
৳2.3261380316
|1 LBK 兌換 NGN
₦28.581072315
|1 LBK 兌換 UAH
₴0.7905666626
|1 LBK 兌換 VES
Bs1.1438148
|1 LBK 兌換 PKR
Rs5.3204545422
|1 LBK 兌換 KZT
₸9.726238516
|1 LBK 兌換 THB
฿0.6451115472
|1 LBK 兌換 TWD
NT$0.6254760598
|1 LBK 兌換 CHF
Fr0.0173478578
|1 LBK 兌換 HKD
HK$0.1485052882
|1 LBK 兌換 MAD
.د.م0.1906358