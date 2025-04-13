LayerZero Bridged frxUSD 價格 (FRXUSD)
今天 LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) 的實時價格爲 0.997256 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FRXUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LayerZero Bridged frxUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- LayerZero Bridged frxUSD 當天價格變化爲 -0.21%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，LayerZero Bridged frxUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021884907111905。
在過去30天內，LayerZero Bridged frxUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，LayerZero Bridged frxUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，LayerZero Bridged frxUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0021884907111905
|-0.21%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
LayerZero Bridged frxUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.30%
-0.21%
-0.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 FRXUSD 兌換 VND
₫25,570.641096
|1 FRXUSD 兌換 AUD
A$1.58563704
|1 FRXUSD 兌換 GBP
￡0.75791456
|1 FRXUSD 兌換 EUR
€0.87758528
|1 FRXUSD 兌換 USD
$0.997256
|1 FRXUSD 兌換 MYR
RM4.40787152
|1 FRXUSD 兌換 TRY
₺37.81594752
|1 FRXUSD 兌換 JPY
¥143.11620856
|1 FRXUSD 兌換 RUB
₽82.95175408
|1 FRXUSD 兌換 INR
₹85.72412576
|1 FRXUSD 兌換 IDR
Rp16,620.92668496
|1 FRXUSD 兌換 KRW
₩1,416.5522852
|1 FRXUSD 兌換 PHP
₱57.02309808
|1 FRXUSD 兌換 EGP
￡E.51.13928768
|1 FRXUSD 兌換 BRL
R$5.84392016
|1 FRXUSD 兌換 CAD
C$1.37621328
|1 FRXUSD 兌換 BDT
৳120.91729
|1 FRXUSD 兌換 NGN
₦1,585.45753392
|1 FRXUSD 兌換 UAH
₴41.19664536
|1 FRXUSD 兌換 VES
Bs70.805176
|1 FRXUSD 兌換 PKR
Rs279.02225624
|1 FRXUSD 兌換 KZT
₸514.30486432
|1 FRXUSD 兌換 THB
฿33.37815832
|1 FRXUSD 兌換 TWD
NT$32.28117672
|1 FRXUSD 兌換 AED
د.إ3.65992952
|1 FRXUSD 兌換 CHF
Fr0.80777736
|1 FRXUSD 兌換 HKD
HK$7.728734
|1 FRXUSD 兌換 MAD
.د.م9.25453568
|1 FRXUSD 兌換 MXN
$20.2442968