LayerEdge 今日價格

LayerEdge (EDGEN) 今日實時價格為 $ 0,00134338，過去 24 小時內變化了 32,77%。目前 EDGEN 兌 USD 的匯率為 $ 0,00134338 每 EDGEN。

LayerEdge 目前市值在 $ 236 435 排名第 #-，流通供應量為 176,00M EDGEN。過去 24 小時內，EDGEN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0,00154711（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,02386055，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EDGEN 在過去一小時內波動了 +9,18%，過去7 天內波動了 +23,88%。過去一天，總交易量達到 $ 6,27K。

LayerEdge（EDGEN）市場資訊

市值 $ 236,44K$ 236,44K $ 236,44K 成交量（24H） $ 6,27K$ 6,27K $ 6,27K 完全稀釋市值 $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M 流通量 176,00M 176,00M 176,00M 總供應量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

LayerEdge 的目前市值為 $ 236,44K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6,27K。EDGEN 的流通量為 176,00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1,34M。