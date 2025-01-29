Layer One X 圖標

Layer One X 價格 (L1X)

USD

Layer One X (L1X) 實時價格圖表

$46.01
$46.01$46.01
+20.30%(1D)

今天 Layer One X (L1X) 的價格

今天 Layer One X (L1X) 的實時價格爲 46.01 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。L1X 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Layer One X 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.83K USD
- Layer One X 當天價格變化爲 +20.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Layer One X (L1X) 價格表現 USD

今天內，Layer One X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.79
在過去30天內，Layer One X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Layer One X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Layer One X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +7.79+20.39%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Layer One X (L1X) 價格分析

Layer One X 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 13.08
$ 13.08$ 13.08

$ 56.54
$ 56.54$ 56.54

$ 162.34
$ 162.34$ 162.34

+18.87%

+20.39%

--

Layer One X (L1X) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K

0.00
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什麼是Layer One X (L1X)

Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.

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Layer One X (L1X) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Layer One X (L1X) 的其他問題

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L1X 兌換爲當地貨幣

1 L1X 兌換 AUD
A$73.616
1 L1X 兌換 GBP
36.808
1 L1X 兌換 EUR
44.1696
1 L1X 兌換 USD
$46.01
1 L1X 兌換 MYR
RM201.9839
1 L1X 兌換 TRY
1,645.3176
1 L1X 兌換 JPY
¥7,148.5737
1 L1X 兌換 RUB
4,534.2855
1 L1X 兌換 INR
3,982.1655
1 L1X 兌換 IDR
Rp742,096.6703
1 L1X 兌換 PHP
2,685.6037
1 L1X 兌換 EGP
￡E.2,309.702
1 L1X 兌換 BRL
R$269.6186
1 L1X 兌換 CAD
C$66.2544
1 L1X 兌換 BDT
5,585.614
1 L1X 兌換 NGN
71,443.8679
1 L1X 兌換 UAH
1,933.3402
1 L1X 兌換 VES
Bs2,622.57
1 L1X 兌換 PKR
Rs12,819.3062
1 L1X 兌換 KZT
23,753.1226
1 L1X 兌換 THB
฿1,553.2976
1 L1X 兌換 TWD
NT$1,510.0482
1 L1X 兌換 CHF
Fr41.409
1 L1X 兌換 HKD
HK$358.4179
1 L1X 兌換 MAD
.د.م460.1