Law Blocks AI 今日價格

Law Blocks AI (LBT) 今日實時價格為 $ 0.295643，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 LBT 兌 USD 的匯率為 $ 0.295643 每 LBT。

Law Blocks AI 目前市值在 $ 72,432,055 排名第 #-，流通供應量為 245.00M LBT。過去 24 小時內，LBT 的交易價格在 $ 0.295063（低點）和 $ 0.296298（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.297974，而歷史最低價為 $ 0.01953918。

短期表現方面，LBT 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 626.50K。

Law Blocks AI（LBT）市場資訊

市值 $ 72.43M$ 72.43M $ 72.43M 成交量（24H） $ 626.50K$ 626.50K $ 626.50K 完全稀釋市值 $ 295.64M$ 295.64M $ 295.64M 流通量 245.00M 245.00M 245.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Law Blocks AI 的目前市值為 $ 72.43M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 626.50K。LBT 的流通量為 245.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 295.64M。