LAW 圖標

LAW 價格 (LAW)

USD

LAW (LAW) 實時價格圖表

$0.04428059
$0.04428059$0.04428059
-3.60%(1D)

今天 LAW (LAW) 的價格

今天 LAW (LAW) 的實時價格爲 0.04428059 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LAW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LAW 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.85 USD
- LAW 當天價格變化爲 -3.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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LAW (LAW) 價格表現 USD

今天內，LAW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00169810927437063
在過去30天內，LAW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0585181325
在過去60天內，LAW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0427138010
在過去90天內，LAW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.025006614690295586

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00169810927437063-3.69%
30天$ +0.0585181325+132.15%
60天$ +0.0427138010+96.46%
90天$ +0.025006614690295586+129.74%

LAW (LAW) 價格分析

LAW 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04322179
$ 0.04322179$ 0.04322179

$ 0.04598588
$ 0.04598588$ 0.04598588

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

-3.03%

-3.69%

+23.93%

LAW (LAW) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.85
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0.00
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什麼是LAW (LAW)

BlockNG issued LawPunks, a widely popular series of NFTs on smartBCH. LAW is a native token for the NFT market and is distributed via Fair Launch.

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LAW (LAW) 資源

官網

大家還在問：關於 LAW (LAW) 的其他問題

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LAW 兌換爲當地貨幣

1 LAW 兌換 AUD
A$0.0712917499
1 LAW 兌換 GBP
0.0363100838
1 LAW 兌換 EUR
0.0429521723
1 LAW 兌換 USD
$0.04428059
1 LAW 兌換 MYR
RM0.199262655
1 LAW 兌換 TRY
1.5741749745
1 LAW 兌換 JPY
¥6.9188421875
1 LAW 兌換 RUB
4.5369892514
1 LAW 兌換 INR
3.8338134822
1 LAW 兌換 IDR
Rp725.9111953296
1 LAW 兌換 PHP
2.5926285445
1 LAW 兌換 EGP
￡E.2.2237712298
1 LAW 兌換 BRL
R$0.270111599
1 LAW 兌換 CAD
C$0.0637640496
1 LAW 兌換 BDT
5.380091685
1 LAW 兌換 NGN
68.9727754017
1 LAW 兌換 UAH
1.8646556449
1 LAW 兌換 VES
Bs2.39115186
1 LAW 兌換 PKR
Rs12.3445428802
1 LAW 兌換 KZT
23.5032515602
1 LAW 兌換 THB
฿1.5281231609
1 LAW 兌換 TWD
NT$1.4563886051
1 LAW 兌換 CHF
Fr0.0402953369
1 LAW 兌換 HKD
HK$0.3445029902
1 LAW 兌換 MAD
.د.م0.4445771236