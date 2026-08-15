Laso Finance 今日價格

Laso Finance (LASO) 今日實時價格為 $ 0.131978，過去 24 小時內變化了 1.03%。目前 LASO 兌 USD 的匯率為 $ 0.131978 每 LASO。

Laso Finance 目前市值在 $ 1,702,512 排名第 #-，流通供應量為 12.90M LASO。過去 24 小時內，LASO 的交易價格在 $ 0.129377（低點）和 $ 0.13202（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.166147，而歷史最低價為 $ 0.119101。

短期表現方面，LASO 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -2.70%。過去一天，總交易量達到 $ 5.12K。

Laso Finance（LASO）市場資訊

市值 $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M 成交量（24H） $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K 完全稀釋市值 $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M 流通量 12.90M 12.90M 12.90M 總供應量 29,999,941.575688 29,999,941.575688 29,999,941.575688

Laso Finance 的目前市值為 $ 1.70M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.12K。LASO 的流通量為 12.90M，總供應量是 29999941.575688，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.96M。