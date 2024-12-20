Larissa Blockchain 圖標

Larissa Blockchain 價格 (LRS)

USD

Larissa Blockchain (LRS) 實時價格圖表

$0.02238923
$0.02238923$0.02238923
-1.20%(1D)

今天 Larissa Blockchain (LRS) 的價格

今天 Larissa Blockchain (LRS) 的實時價格爲 0.02238923 USD。目前其市值爲 $ 336.34K USD。LRS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Larissa Blockchain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.77K USD
- Larissa Blockchain 當天價格變化爲 -1.24%
- 其循環供應量爲 15.07M USD

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Larissa Blockchain (LRS) 價格表現 USD

今天內，Larissa Blockchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00028208995490677
在過去30天內，Larissa Blockchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0097828486
在過去60天內，Larissa Blockchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0042171234
在過去90天內，Larissa Blockchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.006843478401319582

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00028208995490677-1.24%
30天$ -0.0097828486-43.69%
60天$ +0.0042171234+18.84%
90天$ +0.006843478401319582+44.02%

Larissa Blockchain (LRS) 價格分析

Larissa Blockchain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02176491
$ 0.02176491$ 0.02176491

$ 0.02286065
$ 0.02286065$ 0.02286065

$ 0.371259
$ 0.371259$ 0.371259

+0.22%

-1.24%

-7.73%

Larissa Blockchain (LRS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 336.34K
$ 336.34K$ 336.34K

$ 20.77K
$ 20.77K$ 20.77K

15.07M
15.07M 15.07M

什麼是Larissa Blockchain (LRS)

Larissa Blockchain is an innovative platform featuring a Silo S3 compatible decentralized storage system and LRSNodes, designed for enhanced security and efficient data management.

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Larissa Blockchain (LRS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Larissa Blockchain (LRS) 的其他問題

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LRS 兌換爲當地貨幣

1 LRS 兌換 AUD
A$0.0355988757
1 LRS 兌換 GBP
0.0176874917
1 LRS 兌換 EUR
0.0214936608
1 LRS 兌換 USD
$0.02238923
1 LRS 兌換 MYR
RM0.100751535
1 LRS 兌換 TRY
0.7856380807
1 LRS 兌換 JPY
¥3.530781571
1 LRS 兌換 RUB
2.32847992
1 LRS 兌換 INR
1.9055473653
1 LRS 兌換 IDR
Rp367.0364986512
1 LRS 兌換 PHP
1.3229796007
1 LRS 兌換 EGP
￡E.1.1398356993
1 LRS 兌換 BRL
R$0.1372459799
1 LRS 兌換 CAD
C$0.0320165989
1 LRS 兌換 BDT
2.6757368773
1 LRS 兌換 NGN
34.7657724517
1 LRS 兌換 UAH
0.9398998754
1 LRS 兌換 VES
Bs1.1194615
1 LRS 兌換 PKR
Rs6.2311466013
1 LRS 兌換 KZT
11.7465095195
1 LRS 兌換 THB
฿0.7748912503
1 LRS 兌換 TWD
NT$0.7310083595
1 LRS 兌換 CHF
Fr0.0199264147
1 LRS 兌換 HKD
HK$0.1739643171
1 LRS 兌換 MAD
.د.م0.2245639769