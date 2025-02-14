Lara 圖標

Lara 價格 (LARA)

USD

Lara (LARA) 實時價格圖表

$0.00234512
$0.00234512$0.00234512
+4.40%(1D)

今天 Lara (LARA) 的價格

今天 Lara (LARA) 的實時價格爲 0.00234523 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LARA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lara 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 814.31 USD
- Lara 當天價格變化爲 +4.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Lara (LARA) 價格表現 USD

今天內，Lara 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010073
在過去30天內，Lara 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Lara 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Lara 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010073+4.49%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Lara (LARA) 價格分析

Lara 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00223045
$ 0.00223045$ 0.00223045

$ 0.00240879
$ 0.00240879$ 0.00240879

$ 0.00240879
$ 0.00240879$ 0.00240879

-1.11%

+4.49%

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Lara (LARA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 814.31
$ 814.31$ 814.31

0.00
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什麼是Lara (LARA)

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

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Lara (LARA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Lara (LARA) 的其他問題

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LARA 兌換爲當地貨幣

1 LARA 兌換 AUD
A$0.0037054634
1 LARA 兌換 GBP
0.0018527317
1 LARA 兌換 EUR
0.0022279685
1 LARA 兌換 USD
$0.00234523
1 LARA 兌換 MYR
RM0.0104128212
1 LARA 兌換 TRY
0.0848738737
1 LARA 兌換 JPY
¥0.3583042394
1 LARA 兌換 RUB
0.209898085
1 LARA 兌換 INR
0.2034956071
1 LARA 兌換 IDR
Rp37.8262850269
1 LARA 兌換 PHP
0.1356481032
1 LARA 兌換 EGP
￡E.0.1187155426
1 LARA 兌換 BRL
R$0.0135085248
1 LARA 兌換 CAD
C$0.0033067743
1 LARA 兌換 BDT
0.2853910387
1 LARA 兌換 NGN
3.5319632846
1 LARA 兌換 UAH
0.0979837094
1 LARA 兌換 VES
Bs0.14305903
1 LARA 兌換 PKR
Rs0.6554448804
1 LARA 兌換 KZT
1.1732013075
1 LARA 兌換 THB
฿0.0789169895
1 LARA 兌換 TWD
NT$0.0766186641
1 LARA 兌換 CHF
Fr0.002110707
1 LARA 兌換 HKD
HK$0.0182458894
1 LARA 兌換 MAD
.د.م0.0234288477