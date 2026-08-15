LandX Governance Token 今日價格

LandX Governance Token (LNDX) 今日實時價格為 $ 0.01371731，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 LNDX 兌 USD 的匯率為 $ 0.01371731 每 LNDX。

LandX Governance Token 目前市值在 $ 181,399 排名第 #-，流通供應量為 13.22M LNDX。過去 24 小時內，LNDX 的交易價格在 $ 0.01371548（低點）和 $ 0.01378724（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.58，而歷史最低價為 $ 0.01371548。

短期表現方面，LNDX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -1.84%。過去一天，總交易量達到 $ 4.00K。

LandX Governance Token（LNDX）市場資訊

市值 $ 181.40K$ 181.40K $ 181.40K 成交量（24H） $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K 完全稀釋市值 $ 985.84K$ 985.84K $ 985.84K 流通量 13.22M 13.22M 13.22M 總供應量 70,868,053.760063 70,868,053.760063 70,868,053.760063

LandX Governance Token 的目前市值為 $ 181.40K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.00K。LNDX 的流通量為 13.22M，總供應量是 70868053.760063，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 985.84K。