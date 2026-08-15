Lamina1 今日價格

Lamina1 (L1) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 L1 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 L1。

Lamina1 目前市值在 $ 48,498 排名第 #-，流通供應量為 269.76M L1。過去 24 小時內，L1 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.509024，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，L1 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 1.39K。

Lamina1（L1）市場資訊

市值 $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K 成交量（24H） $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K 完全稀釋市值 $ 269.67K$ 269.67K $ 269.67K 流通量 269.76M 269.76M 269.76M 總供應量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Lamina1 的目前市值為 $ 48.50K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.39K。L1 的流通量為 269.76M，總供應量是 1500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 269.67K。