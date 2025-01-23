Lambda Markets 價格 (LMDA)
今天 Lambda Markets (LMDA) 的實時價格爲 0.00708965 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LMDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lambda Markets 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.55K USD
- Lambda Markets 當天價格變化爲 +31.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00168965。
在過去30天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015202166。
在過去60天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015220273。
在過去90天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003191649622780574。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00168965
|+31.29%
|30天
|$ -0.0015202166
|-21.44%
|60天
|$ -0.0015220273
|-21.46%
|90天
|$ -0.003191649622780574
|-31.04%
Lambda Markets 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.10%
+31.29%
-0.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LMDA token holders are able to: - Access Lambda 2.0: purchase LMDA tokens to activate platform subscriptions and features - Earn rewards: lock LMDA tokens to earn tiered discounts on platform features and subscriptions. Refer friends + family to receive generous rebates. - Accrue value: naturally accrue value as the number of platform users grow via our deflationary token market. - Pay trading fees: LMDA tokens are the ‘gas’ fee for the Lambda 2.0 trade engine further increasing the token’s value.
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|1 LMDA 兌換 AUD
A$0.0112725435
|1 LMDA 兌換 GBP
￡0.0057426165
|1 LMDA 兌換 EUR
€0.006806064
|1 LMDA 兌換 USD
$0.00708965
|1 LMDA 兌換 MYR
RM0.031478046
|1 LMDA 兌換 TRY
₺0.2527460225
|1 LMDA 兌換 JPY
¥1.109104846
|1 LMDA 兌換 RUB
₽0.7036477625
|1 LMDA 兌換 INR
₹0.613112932
|1 LMDA 兌換 IDR
Rp116.223751896
|1 LMDA 兌換 PHP
₱0.416020662
|1 LMDA 兌換 EGP
￡E.0.356609395
|1 LMDA 兌換 BRL
R$0.0421834175
|1 LMDA 兌換 CAD
C$0.0101381995
|1 LMDA 兌換 BDT
৳0.864653714
|1 LMDA 兌換 NGN
₦11.060279379
|1 LMDA 兌換 UAH
₴0.2977653
|1 LMDA 兌換 VES
Bs0.38993075
|1 LMDA 兌換 PKR
Rs1.976452627
|1 LMDA 兌換 KZT
₸3.694416615
|1 LMDA 兌換 THB
฿0.240906307
|1 LMDA 兌換 TWD
NT$0.2323278305
|1 LMDA 兌換 CHF
Fr0.006380685
|1 LMDA 兌換 HKD
HK$0.055157477
|1 LMDA 兌換 MAD
.د.م0.070754707