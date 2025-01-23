Lambda Markets 圖標

Lambda Markets 價格 (LMDA)

USD

Lambda Markets (LMDA) 實時價格圖表

$0.00708965
$0.00708965$0.00708965
+31.20%(1D)

今天 Lambda Markets (LMDA) 的價格

今天 Lambda Markets (LMDA) 的實時價格爲 0.00708965 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LMDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lambda Markets 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.55K USD
- Lambda Markets 當天價格變化爲 +31.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Lambda Markets (LMDA) 價格表現 USD

今天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00168965
在過去30天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015202166
在過去60天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015220273
在過去90天內，Lambda Markets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003191649622780574

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00168965+31.29%
30天$ -0.0015202166-21.44%
60天$ -0.0015220273-21.46%
90天$ -0.003191649622780574-31.04%

Lambda Markets (LMDA) 價格分析

Lambda Markets 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00539442
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$ 0.00710352
$ 0.00710352$ 0.00710352

$ 0.740094
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+0.10%

+31.29%

-0.21%

Lambda Markets (LMDA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.55K
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什麼是Lambda Markets (LMDA)

LMDA token holders are able to: - Access Lambda 2.0: purchase LMDA tokens to activate platform subscriptions and features - Earn rewards: lock LMDA tokens to earn tiered discounts on platform features and subscriptions. Refer friends + family to receive generous rebates. - Accrue value: naturally accrue value as the number of platform users grow via our deflationary token market. - Pay trading fees: LMDA tokens are the ‘gas’ fee for the Lambda 2.0 trade engine further increasing the token’s value.

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Lambda Markets (LMDA) 資源

官網

大家還在問：關於 Lambda Markets (LMDA) 的其他問題

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LMDA 兌換爲當地貨幣

1 LMDA 兌換 AUD
A$0.0112725435
1 LMDA 兌換 GBP
0.0057426165
1 LMDA 兌換 EUR
0.006806064
1 LMDA 兌換 USD
$0.00708965
1 LMDA 兌換 MYR
RM0.031478046
1 LMDA 兌換 TRY
0.2527460225
1 LMDA 兌換 JPY
¥1.109104846
1 LMDA 兌換 RUB
0.7036477625
1 LMDA 兌換 INR
0.613112932
1 LMDA 兌換 IDR
Rp116.223751896
1 LMDA 兌換 PHP
0.416020662
1 LMDA 兌換 EGP
￡E.0.356609395
1 LMDA 兌換 BRL
R$0.0421834175
1 LMDA 兌換 CAD
C$0.0101381995
1 LMDA 兌換 BDT
0.864653714
1 LMDA 兌換 NGN
11.060279379
1 LMDA 兌換 UAH
0.2977653
1 LMDA 兌換 VES
Bs0.38993075
1 LMDA 兌換 PKR
Rs1.976452627
1 LMDA 兌換 KZT
3.694416615
1 LMDA 兌換 THB
฿0.240906307
1 LMDA 兌換 TWD
NT$0.2323278305
1 LMDA 兌換 CHF
Fr0.006380685
1 LMDA 兌換 HKD
HK$0.055157477
1 LMDA 兌換 MAD
.د.م0.070754707