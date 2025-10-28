LAMA Trust Coin V2（VLAMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00113218 $ 0.00113218 $ 0.00113218 24H最低價 $ 0.00120643 $ 0.00120643 $ 0.00120643 24H最高價 24H最低價 $ 0.00113218$ 0.00113218 $ 0.00113218 24H最高價 $ 0.00120643$ 0.00120643 $ 0.00120643 歷史最高 $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.16% 漲跌幅（1D） +3.13% 漲跌幅（7D） +83.72% 漲跌幅（7D） +83.72%

LAMA Trust Coin V2（VLAMA）目前實時價格為 $0.00120483。過去 24 小時內，VLAMA 的交易價格在 $ 0.00113218 至 $ 0.00120643 之間波動，市場活躍度顯著。VLAMA 的歷史最高價為 $ 0.00509577，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VLAMA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.16%，過去 24 小時內變動為 +3.13%，過去 7 天內累計變動為 +83.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LAMA Trust Coin V2（VLAMA）市場資訊

市值 $ 240.50K$ 240.50K $ 240.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 240.50K$ 240.50K $ 240.50K 流通量 199.61M 199.61M 199.61M 總供應量 199,611,675.31305656 199,611,675.31305656 199,611,675.31305656

LAMA Trust Coin V2 的目前市值為 $ 240.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VLAMA 的流通量為 199.61M，總供應量是 199611675.31305656，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 240.50K。