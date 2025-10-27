Lair（LAIR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0015783 24H最高價 $ 0.00167153 歷史最高 $ 0.04308942 最低價 $ 0.00147727 漲跌幅（1H） -3.40% 漲跌幅（1D） +1.83% 漲跌幅（7D） -19.43%

Lair（LAIR）目前實時價格為 $0.00161026。過去 24 小時內，LAIR 的交易價格在 $ 0.0015783 至 $ 0.00167153 之間波動，市場活躍度顯著。LAIR 的歷史最高價為 $ 0.04308942，歷史最低價為 $ 0.00147727。

從短期表現來看，LAIR 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.40%，過去 24 小時內變動為 +1.83%，過去 7 天內累計變動為 -19.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Lair（LAIR）市場資訊

市值 $ 941.76K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.67M 流通量 563.52M 總供應量 1,000,000,000.0

Lair 的目前市值為 $ 941.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LAIR 的流通量為 563.52M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.67M。